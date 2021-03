L’activiste Kemi Seba a une fois encore profité d’une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg pour tirer à boulets rouges sur l’actuel locataire de la Marina. En effet, pour celui qui est une figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain, le développement des Infrastructures dans un pays doit rimer avec le développement Humain. Il estime qu’après cinq ans à la tête du pays, le bilan de Patrice Talon en termes d’infrastructure n’est pas négligeable.

Un bilan réel concernant le développement infrastructurel selon Kemi Seba

« Président Talon, votre bilan en ce qui concerne le développement infrastructurel du Bénin est RÉEL, contrairement à ce que déclarent vos ennemis (accessoirement ex-amis) de l’opposition. », a-t-il laissé lire dans un premier temps. Il a par la suite fait remarquer que toutes ces réalisations allaient de pair avec ce qu’il a appelé dans son texte « répression vis à vis de la liberté d’expression ».

La Liberté d’expression…

« A quoi cela sert-il d’avoir un pays possédant sous votre mandat UN PEU PLUS D’INFRASTRUCTURES qu’auparavant certes, si les citoyens béninois ne peuvent même plus s’exprimer ou critiquer librement la gestion de la vie de la cité, de peur de finir détenus à la CRIET ( Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme) ? » s’est interrogé l’activiste d’origine franco-béninoise. Rappelons que ses différentes prises de position contre le Franc Cfa ou les politiques africaines lui ont valu plusieurs problèmes. Il a été à expulsé de plusieurs pays africains et été incarcéré dans d’autres.