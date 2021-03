La Confédération africaine de football (CAF) a un nouveau secrétaire général en la personne de du Congolais Véron Mosengo-Omba. Il remplace le Marocain Abdelmounaïm Bah. Cette nomination n’a fait que donner un regain à la polémique sur l’immixtion de Gianni Infantino et de la FIFA dans les affaires de la CAF. Dans une intervention sur RFI, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin De Chacus refuse qu’on voit dans cette nomination une immixtion.

«Ce n’est pas une ingérence », défend le Béninois. Pour lui, Véron Mosengo-Omba est un africain. Et donc, il a le droit d’occuper les postes qu’il veut au niveau de la Confédération africaine de football (CAF). «C’est son droit absolu », soutient Mathurin De Chacus avant d’ajouter «il est venu se sacrifier pour nous accompagner ». A en croire le président, «c’est une force dans le développement du football ». Il trouve même que Véron Mosengo-Omba est un grand homme pour avoir accepté de laisser son poste de directeur des fédérations Afrique et Caraïbes et venir prendre un poste au niveau du secrétariat général de la CAF.

Pour rappel, lors que sa 43è assemblée générale élective ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat, la CAF a élu le Sud-africain Patrice Motsepe comme 8è président de l’instance. A l’occasion, Mathurin De Chacus est, avec le malien Mamoutou Touré, les deux représentants désignés de l’ère francophone de l’Afrique pour siéger au Conseil de la FIFA.