L’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo bientôt devant la justice. Il a reçu une citation directe pour comparaitre le vendredi 9 avril 2021 devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière correctionnelle. Il a été assigné par les enfants de l’ancien ministre du Commerce et ancien Directeur général de la SODECO, Moudjahidou Soumanou. Les enfants de l’ancien ministre reprochent à l’ancien maire de Cotonou d’avoir diffamé leur père.

Selon la plainte, l’ancien président Soglo était à la cérémonie d’installation des membres du Cadre national des forces politiques, sociales et économiques pour la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit au Bénin le 28 février 2021 à Cotonou. Et lors de cette cérémonie, l’ex chef d’Etat «n’a pas hésité à vilipender, injurier et porter gravement à l’honneur de son excellence monsieur Moudjahidou Issifou Soumanou ».

A en croire l’assignation, Nicéphore Soglo aurait désigné Moudjahidou Issifou Soumanou, actuel ambassadeur du Bénin au Koweït, comme étant «… l’un des plus grands v0leurs du Bénin », «… un grand champion en la matière, impliqué dans l’affaire des machines agricoles », «… complice de Talon dans l’affaire de tentative d’empoisonnement du président Boni Yayi ».