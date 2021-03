Mise sous mandat de dépôt à la prison civile de Missrété, où elle réside depuis quelques jours, la candidate recalée à la présidentielle du 11 avril prochain, Reckya Madougou ne pense pas se laisser faire. Dans une nouvelle publication sur sa page Facebook, l’ancienne ministre de la Justice sous Boni Yayi, a accusé le gouvernement de Patrice Talon de manœuvres, dont l’objectif est de la plonger totalement dans le dossier où elle est mise en cause pour « terrorisme et association de malfaiteurs ».

Elle a indiqué tenir les informations de sources concordantes. « De sources bien concordantes, il me revient que le régime de Patrice Talon, dans ses tentatives maladroites de me faire porter une infraction dont je ne suis ni de près ou de loin l’auteure, a fait appel à des experts israéliens et sud-africains pour cloner ma voix et me faire endosser des audios avec des contenus à charge » a écrit la conseille du président togolais Faure Gnassingbé.

Le respect de nos droits et une élection inclusive

Toutefois, Mme Reckya Madougou a tenu à marteler qu’elle est au courant de toutes les manœuvres mises en place par le régime au pouvoir comme la conversation WhatsApp qui aurait lieu entre elle et le ministre Modeste Kérékou. « Tout comme la trouvaille de fabrication de fausses conversations entre un prétendu ministre et moi-même, je voudrais qu’ils sachent que leurs manœuvres ne sont pas secrètes. Nous connaissons ces méthodes. Tout ce que nous leur demandons, c’est le respect de nos droits et une élection inclusive pour tous les Béninois et Béninoises, » a réitéré Mme Madougou.