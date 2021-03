A Badazouin, un arrondissement de la commune de Bopa, un drame est subvenu ce mardi 30 mars 2021. Selon les faits relayés par l’Agence Bénin presse, la population du village de Médessèdji, a brûlé vif un homme. L’homme a subi la furie de la population pour avoir charcuté et tué son épouse. Ce qui a été la pomme de discorde entre l’homme et son épouse est le refus de cette dernière de faire la cuisine.

Pris de colère, l’homme a charcuté sa femme jusqu’à ce qu’elle perde la vie aux environs de deux heures du matin. D’après les explications du chef de l’arrondissement de Badazouin, Toussaint Hounsounnouvi, «l’homme aurait sollicité sa femme, pour préparer aux hommes et femmes qu’il a mobilisés pour la semence initialement prévue pour ce jour (ce mardi 30 mars, NDLR». La dame «aurait suggéré à son époux de reporter les travaux de semence pour le mercredi, sous prétexte qu’elle va au champ avec les mêmes personnes ».

Cette réponse n’a pas reçu l’assentiment de l’époux. «Il a commencé par proférer des menaces à sa femme et attendu la nuit profonde pour commettre son forfait en charcutant la dame à l’aide d’une hache», a indiqué Toussaint Hounsounnouvi. A en croire le chef d’arrondissement, ce sont les cris du bébé de la victime qui ont alerté une voisine de la concession où le drame s’est produit, aux environs de 2 heures. C’est à ce moment que les gens ont constaté les dégâts causés par le mari. La population a donc réagi et est passée à la vindicte populaire. L’homme brulé vif serait un repris de justice. Et les sept enfants du couple dont un bébé de trois mois sont désormais des orphelins de père et de mère.