Le nouveau président de la Cour suprême a pour nom Victor Dassi Adossou. L’homme qui prend la tête de cette cour est bien connu du sérail pour avoir été président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Agé de 62 ans, il est un magistrat à la retraite.

Victor Dassi Adossou est diplômé niveau II de l’Ecole nationale d’administration d’alors, (Ecole nationale d’administration et de la magistrature aujourd’hui) de l’Université d’Abomey-Calavi, option magistrature. Il a obtenu un diplôme de niveau I de l’Institut national des sciences juridiques et administratives (INSJA), Option Magistrature et Carrières Judiciaires. Ancien élève du Collège Père Aupiais de Cotonou, Victor Dassi Adossou est né à Madjrè-Dogbo dans le département du Couffo. Il fut juge d’Instruction 2ème Cabinet au Tribunal de 1ère instance d’Abomey (Février 1988) et au Tribunal Populaire de District de Natitingou (décembre 1988) et substitut du procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance d’Abomey en 1990.

Il est nommé président de la Chambre Administrative par intérim en octobre 2016 avant d’être confirmé président en 29 mars 2017. Il a été procureur général près la Haute Cour de Justice depuis le 31 août 2017 cumulativement avec les fonctions de Président de la Chambre administrative de la Cour suprême. C’est donc un magistrat qui a fait ses classes dans le milieu qui vient d’être nommé et qui surprend ceux qui lorgnaient le poste. Outre Victor Topannou, Jacques Migan fait partie de ceux qui étaient pressentis à la tête de la Cour suprême.