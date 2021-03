L’affaire qu’il convient d’appeler désormais ‘’l’affaire Reckya Madougou » suit son cours. Et cet après-midi du vendredi 5 mars 2021, réserve un parcours de combattant pour la candidate recalée pour l’élection présidentielle d’avril 2021. Une équipe de la rédaction dépêchée sur les lieux a vu Reckya Madougou quitter les locaux de la Brigade économique et financière (BEF) où elle est gardée en vue depuis son arrestation le mercredi 3 mars 2021.

L’ancienne ministre est en route pour la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) située à Porto-Novo. Elle sera présentée au procureur spécial puis au juge d’instruction et probablement au juge des libertés dans le cadre d’une éventuelle libération sous caution. A la BEF, toute visite lui est interdite sauf pour les avocats. Des femmes venues la soutenir, débarquées de deux véhicules communément appelés ‘’Tokpa-Tokpa’’ ont été priées de rebrousser chemin. Sans doute la journée va être très longue pour Reckya Madougou et ses avocats.