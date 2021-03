Les différentes fédérations sportives béninoises membres du Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-BEN) se sont retrouvées, ce samedi 13 mars 2021 au siège de l’instance sis au stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou (Cotonou) pour renouveler une assemblée générale élective. A l’issue de ces travaux, Julien Minavoa a été réélu pour un troisième mandat, un mandat qu’il veut mettre à profit pour améliorer la gestion des fédérations.

Sans surprise et à l’unanimité des suffrages exprimés, le président sortant Julien Minavoa a été réélu à la tête du bureau exécutif Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-BEN). Un bureau exécutif qui n’a connu que quelques repositionnements. On note l’entrée dans ce bureau du secrétaire général de la Fédération béninoise d’athlétisme, Achille Aïhou au poste de secrétaire général adjoint du comité. Ce qui fait que le sortant à ce poste a pris l’un des deux postes électifs de membres. Conformément aux dispositions des textes, l’assemblée générale sur proposition du bureau sortant, a nommé Judith Ahounou Aïkpé, la président de la commission Femme et sport, et Laure Kouété, femme ancienne sportive avérée. Ces deux femmes vont compléter le bureau élu de 10 membres en attendant que les athlètes béninois qui ont été à au moins une édition des Jeux Olympiques ne désignent leur représentant.

Œuvrer pour une meilleure gestion des fédérations

Fier d’être plébiscité pour une nouvelle olympiade, Julien Minavoa a livré ce qui est sa priorité pour ce mandat. «La toute première action qui nous préoccupe s’est d’inoculer le virus de la bonne gouvernance à toutes les fédérations membres du Comité nationale olympique et sportif béninois », annonce le président réélu. Car, «c’est à travers la bonne gouvernance que nous aurons tout, que nous serons dans les sommités ». Il a rappelé qu’en 2020, le Comité s’est lancé dans un mécanisme de diagnostic. Alors, «cette année 2021, nous nous retrouverons sur ce que nous avons appelé le champ de la résilience c’est-à-dire que ce sera le moment où une fois le diagnostic posé, nous allons établir le protocole par lequel chacune de nos fédérations se retrouvera en plein forme pour que dans le conteste pas de Tokyo 2020 mais le conteste de Paris 2024 que vraiment le Bénin se fasse entendre déjà à partir des compétitions qualificatives ».

La composition du nouveau bureau du CNOS-BEN

Président : Julien Minavoa

Vice-présidents :

Célestine Adjadohoun; Léa Guillaume; Jean-Claude Talon

Secrétaire général : Fernando Hessou

Secrétaire général adjoint : Achille Aïhou

Trésorière générale : Esther Odjo Agboton

Trésorier général adjoint : Gratien Gbaguidi

Membres : Kassiratou Igué et Germain Loko

Sportif avéré : Laure Kouété

Présidente commission femme et sport : Judith Ahounou Aïkpé