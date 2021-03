Après la longue période de trêve due à la fermeture des stades pour cause de pandémie du Coronavirus, les activités sportives reprennent progressivement. Et à la Fédération béninoise d’athlétisme, l’option faite est de rattraper quelques compétitions de 2020. Ainsi, ce dimanche 28 mars 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les championnats nationaux 2020 des U18, U20 et seniors. Il y a une des satisfactions mais aussi des attentes non comblées.

La Fédération béninoise d’athlétisme a remis en compétition ses athlètes. Ils sont venus de tous les départements du Bénin et du Centre de développement de l’athlétisme africain (ADDC-LOME) et même de la Côte d’Ivoire pour prendre part à ces premières compétitions après la trêve due au coronavirus. Chacun d’eux a pu se confronter aux autres dans les différentes disciplines selon sa spécialité. Au terme de ces championnats, certains ont confirmé leur rang. D’autres ont entretenu l’espoir d’un avenir reluisant. Entre autres, au 100 m Hommes, sans surprise, Roamric Kiki a terminé en tête de course avec 10’’4 et Béatrice Midomide est championne 100 m Femmes.

Au niveau du 400m Haies Femmes, Patricia Ahomakpo est la championne. Sylvain Azonhin en service à la garde républicaine a remporté le 800 m et le 1500m. «Je suis très content même si mes performances ne sont bons. La pandémie a fait que nous n’avions pas eu les terrains réglementaires pour nos entraînements », a confié Azonhin. Il pense améliorer ses performances lors des prochaines compétitions. Elsiane Adjinda, vainqueur du 100m au niveau des cadettes estime que «ça n’a pas été facile ». Car, «La pluie a perturbé la course et le tartan n’était pas adéquat ».

Une revue de troupe réussie

Achille Aïhou, secrétaire général de la Fédération béninoise d’athlétisme (FBA) explique que l’édition 2020 des championnats nationaux a été organisée pour permettre aux athlètes de se mettre en jambe. Donc il était question que «nous évitions nos athlètes au regard de leurs performances antérieures pour relancer leur connexion avec leur passion ». Pour lui, les fruits ont tenu la promesse de fleurs. Parce que «nos athlètes qui sont au centre régional d’athlétisme de Lomé sont venus renforcer la compétition ». Et «ils ont montré ce qu’ils sont en train de faire dans ce centre ». Il a indiqué que les autres athlètes ont aussi montré qu’on peut espérer que de nouvelles fleurs sortent.

Le directeur technique national Zéphirin Hounkennou a pu évaluer le niveau de performance des athlètes après plusieurs mois d’inactivité. A l’issue de ces championnats, il a relevé que les résultats sont moyens au niveau des athlètes locaux. Cela est dû à la COVID-19. «Avec la légion du Togo, on a eu des performances très encourageantes et nous pouvons espérer des choses de nos athlètes qui sont à Lomé », rassure-t-il. Après ces championnats nationaux, la Fédération béninoise d’athlétisme va sortir une liste d’athlètes sélectionnés. Ces derniers vont être suivis avec un accompagnement de la FBA pour améliorer leur performance.

Les résultats enregistrés dans chaque discipline

Saut en Hauteur Hommes

1er) EKANGNON Miguel 1,91m

2e) BOCCO Jean Batispte 1,80m

3e) GOURMA Soulé 1,74 m

Saut en Hauteur Femmes

1ere) DOUROSSIM Esther 1,45m

Saut en Longueur Hommes

1er) MINANWADE Pierre 6,32m

2e) TOHOUN Hervé 6,01m

3e) SINHOU Laurent 5,9

Saut en Longueur Femmes

1ere) AGBONOUGAN Nicole 4,15m

2e) SEDEGAN Sonia 3,14m

Disque Hommes

1er) MEHOMEY Dieudonné 35,34m

2e) TCHEGNON Baudelaire 33,29m

3e) AGBAHOUNGBA Pio 32,56m

Disque Femmes

1ere) TCHEDE Brigitte 33,87

Javelot Hommes

1er) HOUENOU Romaric 60,54m

2e) ADIFON Yédédji 47,52m

3e) CHABI YAÏ Tareca Omer 18,96

Poids Hommes

1er) TCHEGNON Baudelaire 12,19m

2e) HOUENOU Romaric 10,72m

3e) ADIFON Yédédji 10,67m

Poids Femmes

1ere) TCHEDE Brigitte 9,75m

2e) SOSSOU Houraïrath 8,02m

3e) GOUTCHOEDOU Blandine 6,99m

100m Haies Hommes

1er) DOSSOUMOU Amir 15,1s

2e) KOUGLENOU Martin 17,4s

3e) TOHOU Élise 17,6s

400m Haies Hommes

1er) VIGNISSY Renaud 1.00.2 min

400m Haies Femmes

1ere) AHOMAKPO Patricia 1.02.4 min

400m Hommes

1er) HOUNTHON Edmond 47.6s

2e) HINWA Gaston 50.6s

3e) ADAM Djabarou 52.5s

800m Hommes

1er) AZONHIN Sylvain 1.59.6 min

2e) AHEHEHINNOUN Basile 2.00.7 min

3e) SOUMANOU Karim 2.01.2

800m Femmes

1ere) ABOUDOU Aïchatou 2.20.4 min

1500m Hommes

1er) AZONHIN Sylvain 4.07.6 min

2e) AHEHEHINNOUN Basile 4.16.18 min

3e) AHOUANTCHEDE Rock 4.22.7 min

1500m Femmes

1ere) TCHAMMOU Yvette 5.07.4 min

2e) MIPIKOUA TCHA Badadoua 5.08.2 min

3e) ASSOGBA Pauline 5.16.3 min

5000m Hommes

1er) YANI Yatto 15.45.3 min

2e) HOUNYE Jean-Baptiste 15.46.4 min

3e) AHOUANTCHEDE Rock 16.44.4 min

5000m Femmes

1ere) AYEDE Colette 18.37.1 min

2e) MIPIKOUCHA Badadoua 19.37.2 min

3e) TCHAMOU Yvette 20.37.1 min

100m Filles U18

1er) HOUNVO Carole 13.4s

2e) AGBONOUGAN Nicole 13.8s

3e) BEHANZIN Fleur 14.3s

100m Hommes U18-U20

1er) WAÏGA Jules 12.3s

2e) ADAMOU Abdul Khaled 12.9s

3e) LIGALI Assibiou 13.1s

100m Femmes U20-Séniors

1ere) MIDOMIDE Béatrice 11.4s

2e) ADJINDA Elsiane 11.6s

3e) DOUROMISSI Esther 12.1s

100m Hommes Séniors

1er) KIKI Didier 10.4s

2e) BONI Issifou 11.0s

3e) ADANDJO Rémi 11s

200m Femmes

1ere) HOUNVO Carole 28.5s

2e) AGBONOUGAN Nicole 30.7s

200m Hommes U18-U20

1er) WAÏGA Jules 23.0s

2e) ADAM Djabara 23.4s

3e) ADAMOU Khaled 23.8s

200m Hommes Séniors

1er) HINWA Gaston 22.4s

2e) ADANDJO Rémi 22.7s

3e) HOUESSOU Géraud 23.7s