En dépit de ce qu’ils considèrent comme la main mise sur le processus électoral par le régime de Cotonou, certains acteurs de l’opposition militent pour influer sur les prochaines élections. Un des acteurs a même recruté une société de communication et de conseil politique basée à Washington aux fins de refondre le scrutin présidentiel et attirer l’attention de la communauté internationale sur “le recul démocratique en cours au Bénin“. L’information est relayée par le site foreignlobby.com.

L’objectif est de freiner les ardeurs des dirigeants béninois et de renforcer la pression internationale pour une refonte de l’élection présidentielle annoncée pour le 11 avril prochain. A en croire le site qui répertorie les opérations de lobbying, le principal artisan est l’ancien ministre des Affaires étrangères Rogatien Biaou. Sa formation politique, l’Alliance patriotique Nouvel Espoir et lui ont engagé l’agence Sanitas International pour sensibiliser les médias américains et internationaux sur l’élection présidentielle du 11 avril.

Un contrat de lobbying

Selon les informations, le contrat établi sur trois mois est de 30600 dollars américains et est entré en vigueur depuis le 1er mars dernier. Selon les clauses du contrat, Sanitas travaillera avec les médias internationaux pour attirer l’attention sur le recul démocratique au Bénin et pour renforcer le soutien en faveur d’élections libres et équitables dans le pays, a déclaré la société dans son enregistrement en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, précise le site.

Des déclarations du fils de Rogatien Biaou et porte-parole de l’alliance Joe Biaou au site ForeignLobby, il ressort que l’un des objectifs spécifiques de la collaboration est d’inciter le congrès américain et l’administration Biden à prêter attention à ce qui se passe dans le pays. «Il y a ici une opportunité pour l’administration Biden de pouvoir influencer la démocratie en Afrique de l’Ouest en général en se concentrant vraiment sur le Bénin», a déclaré Joe Biaou. Quant à la société Sanitas, elle a déclaré dans son rapport officiel : Sanitas «travaillera avec les médias internationaux pour attirer l’attention sur le recul démocratique au Bénin et pour renforcer le soutien en faveur d’élections libres et équitables dans le pays»