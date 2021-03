L’occupation anarchique des établissements d’enseignements primaire et maternel désormais interdite. Le ministre Salimane Karimou proscrit les réceptions de mariage, les cérémonies d’inhumation, de baptême, de culte et autres dans les écoles. Ces pratiques à caractère festif sont à en croire le ministre, non pédagogique et seront réprimées.

L’occupation des écoles primaires et maternelles pour des événements d’inhumation, de baptême, de culte et autres interdite par le ministre des enseignements maternel et primaire. Ceci, à travers une note de service datée du 10 mars 2021 et envoyée aux directeurs départementaux, aux chefs de régions pédagogiques, aux directeurs d’école.

Selon le courrier ministériel, « ces agissements incompatibles avec les missions de l’école, vont à l’encontre de la volonté du Gouvernement qui oeuvre au quotidien pour réduire les cérémonies ruineuses afin de garantir un développement harmonieux du pays ». Ces pratiques facilitent la propagation de la Covid-19 pour laquelle le risque de contamination reste élevé lors des grands regroupements et manifestations, fait remarquer l’autorité ministérielle.

Par ailleurs, prévient le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou, « des missions de contrôle et de veille sillonneront désormais toutes nos contrées pour traquer et punir tout contrevenant au besoin par l’usage de la force publique ». Rappelons qu’à l’occasion des cérémonies, les établissements scolaires sont beaucoup sollicités au grand dam des apprenants qui au lendemain y retrouvent des déchets.