Un drame est survenu ce samedi 27 mars 2021 Tôgbin Fandji dans la commune d’Abomey-Calavi. Trois (03) frères sont morts calcinés dans un incendie. Ils ont péri dans un incendie qui a tout ravagé sur son passage. Selon les faits rapportés par Frisson radio, la cause de l’incendie est une bougie allumée. La bougie a été allumée la nuit par les enfants qui dormaient dans leur chambre pendant que leur maman, était encore au bord du pavé, en train de vendre.

La chambre est construite en matériaux précaires. L’un des frères a pu se sauver parce qu’il était couché au salon. Ses frères ont été retrouvés calcinés, dans la chambre à coucher d’où est survenu l’incendie. A en croire le chef quartier de Tôgbin Fandji, Ernest Tinhouinti, l’alerte a été donnée aux environs de 23 heures 30 minutes.

La police informée est descendue sur les lieux et le procureur par contre, a donné l’ordre de retirer les corps qui ont été emmenés à Djakotomey, une commune du département du Couffo, située à plus de 100 kilomètres de Cotonou. Les trois frères qui se retrouvaient dans la chambre sont âgés de 05, 08 et 12 ans. Le père des enfants, est un conducteur de taxi moto. Il n’était pas à la maison au moment où l’incendie à frapper sa famille.