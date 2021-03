Les élections présidentielles béninoises se font de plus en plus proches et plusieurs duos représentatifs des différents partis politiques ont été formés. Cependant, tandis que les partis d’opposition se sont abstenus de montrer leur soutien à l’un des trois duos de candidature pour la présidentielle, un parti s’est démarqué en apportant son soutien au président de la République Patrice Talon.

Un consultation réalisée par le FCDB

Il s’agit en effet du parti Force Cauris pour le développement du Bénin (FCDB) de l’ancien ministre Soumanou TOLEBA, qui a apporté son soutien au duo Talon/Talata. A travers un communiqué, le professeur a adressé un message aux Béninois pour leur faire connaître le choix du parti parmi les trois duos officiellement connus. « Comme à son habitude, sans tambours battants, le Parti FCDB qui a fait l’option d’un parti d’opposition constructive, a réalisé une consultation des responsables communaux et d’arrondissements du parti, élargie aux personnes ressources et certains sympathisants (…) pour « éclairer le Bureau Exécutif National sur le choix à faire par le parti parmi les trois (03) duos en lice à soutenir pour l’élection présidentielle du 11avril 2021 » » a annoncé le parti.

Selon ce dernier, les résultats de l’exercice laissent voir que 612 personnes sur les 752 consultées par sondage sont favorables au duo Talon/Talata, soit 81,4% d’avis favorables. Le FCDB a donc estimé avoir vu en la personne du chef de l’Etat, la personnalité politique idéale pour incarner ses idéaux.