Un pasteur et ses fidèles ont vécu une journée de cauchemar ce mardi 16 mars 2021 à Tchatingou dans la commune de Tanguiéta. Ils ont été bastonnés par la population pour n’avoir pas respecté les coutumes de la localité. Selon les faits rapportés par Frisson radio, c’est en plein culte d’adoration que les jeunes d’une localité ont envahi les locaux d’une église à Tchatingou, un village de la commun de Tanguiéta.

Dans cette localité, ce mois de mars est une période d’initiation des jeunes. Cette initiation permet de passer de l’adolescence à l’âge adulte. Et pour sacrifier à la tradition, des jeunes ont entamé ce mois de mars 2021, leur initiation qui devrait prendre fin le 31 mars prochain. Pendant cette période d’initiation, la coutume recommande de ne jouer ni tam-tam ni musique. Et c’est cette règle que le pasteur et ses fidèles ont enfreint mardi dernier.

En représailles à cette faute, les jeunes se sont donc rendus dans l’église pour rouer de coup tous ceux qui y étaient et saccager les instruments de musique de la chorale et autres biens matériels de ce lieu de culte. Une fois informée, les éléments de la police républicaine de Tanongou ont effectué une descente sur les lieux. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ces actes.