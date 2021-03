Au cours de sa session hebdomadaire de ce mercredi 24 mars 2021, le gouvernement béninois a pris des mesures. Le relevé du conseil des ministres annonce un recrutement à venir de contractuels au profit du ministère de la santé. En tout, il est prévu un «recrutement spécial de 1600 agents contractuels de l’Etat au profit du ministère de la Santé ».

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 24 mars 2021, les réformes effectuées pour assurer un meilleur fonctionnement des centres de santé ont induit une fréquentation plus accrue des centres sanitaires. Et donc, pour une prise en charge optimale des patients et tenant compte de la construction de nouveaux centres sanitaires, il s’est avéré nécessaire de renforcer l’effectif du personnel soignant pour résorber le déficit.

C’est pourquoi le conseil a autorisé le recrutement des 1600 agents contractuels d’Etat. Déjà, les ministères concernés sont instruits pour accomplir les démarches requises pour que cela soit effectif.