Le samedi 3 avril prochain à la Place de la République à Paris en France, une manifestation est prévue pour dénoncer le déroulement du processus électoral en cours au Bénin. En effet, selon un communiqué qui a été publié sur les réseaux sociaux, le rassemblement aura pour but de fustiger la gouvernance de Patrice Talon et de demander entre autre l’annulation de la prochaine élection présidentielle.

La manifestation serait une initiative des « Béninoises et Béninois de la Diaspora » qui seraient farouchement opposés à la prochaine élection que le communiqué décrit comme « simulacre d’élection présidentielle, visant à perpétuer la dictature au Bénin ». « Une présidentielle le 11 avril est un coup d’Etat constitutionnel contre le Bénin et son peuple, d’autant plus que le mandat constitutionnel sur lequel Patrice Talon a prêté serment arrive à terme le 5 avril 2021 à minuit. », a martelé le communiqué diffusé sur les médias sociaux.

Une annulation du processus exigée

La manifestation aura ainsi pour but de dire « NON à la confiscation du pouvoir d’État par Patrice Talon ; appeler clairement à l’annulation du processus électoral frauduleux en cours et au respect des décisions de la CADHP et alerter l’opinion internationale sur le chaos qui se profile à l’horizon ».