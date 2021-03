Le Bénin a un successeur pour Ousmane Batoko à la Cour suprême. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 mars 2021 a procédé à la nomination du nouveau président de la Cour suprême. Et c’est Victor Dassi Adossou que le chef de l’Etat, a nommé après consultation du président de l’Assemblée nationale. Il va donc remplacer Ousmane Botoko. Le nouveau président de la Cour suprême avait aussi occupé le poste de président de la Chambre administrative de la Cour suprême.

Le président de la République Patrice Talon a donc misé sur une personne qui connaît déjà la maison. Victor Dassi Adossou a été aussi Directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice à deux reprises, de Conseiller technique juridique du Garde des sceaux, et de Directeur de cabinet du président de la Cour suprême. Il a été également Juge d’instruction, Substitut du Procureur de la République et Conseiller à la Chambre administrative de la Cour suprême. Secrétaire général de l’Association africaine des hautes juridictions francophones (AA-HJF). Sa nomination vient mettre fin aux supputations qui sur l’éventuelle nomination de Victor Topanou.