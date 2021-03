Le roi de l’Afro-fusion, Burna Boy, a fait la fierté de toute l’Afrique et particulièrement de son pays, le Nigéria, en remportant un grammy pour son album Twice As Tall, dans la catégorie Meilleur album de musique du monde. Hier samedi 27 mars 2021, il a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités de son Etat d’origine, Rivers.

Tout l’Etat de Rivers, fier de Burna Boy

Le célèbre chanteur et les autorités ont pris ensemble plusieurs photos. La visite a eu lieu à Port Harcourt, à la Government House. Le gouverneur de l’Etat de Rivers, Nyesom Mike, n’a pas caché sa fierté envers Burna Boy, tout en soulignant qu’il est la fierté de tout l’Etat. « Aucune personne de Rivers ne dira qu’elle n’est pas satisfaite du genre de fierté que vous nous avez apporté. Je suis très heureux et je peux vous dire que tout ce que vous pensez que nous pouvons faire pour vous promouvoir, nous continuerons de le faire » a-t-il déclaré s’adressant à l’artiste.

La joie du gouverneur était grande, lorsqu’il a reçu la visite de l’artiste, son équipe et ses parents. Nyesom Mike a aussi adressé ses félicitations à Burna Boy pour avoir fait honneur à l’Etat de Rivers, devant tout le monde entier.