Alors que les Ecureuils du Bénin s’apprêtent à affronter les Super Eagles du Nigeria le samedi 27 avril 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo avant d’aller défier la Sierra Leone à Freetown le mardi 30 avril prochain, c’est un ancien capitaine de la sélection nationale qui se prononce sur les chances de qualification du Bénin à la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun en 2022. Il se dit confiant et qu’il faut confiance à Michel Dussuyer et son groupe.

«Je pense qu’on peut faire confiance à Michel Dussuyer qui a démontré ses dernières années toutes ses compétences que ce soit dans le choix des joueurs, que ce soit dans la conduite de l’équipe pour les amener au plus haut niveau », a déclaré l’ancien joueur Jimmy Adjovi Boko sur Frisson radio. Il relève que le Bénin joue samedi prochain contre l’un des grands du continent. Mais, «c’est vrai que le Bénin a montré depuis quelque temps sa capacité à affronter les grandes équipes et à faire des résultats contre ces grandes équipes ».

Donc, «moi je suis plutôt confiant ». Et il pense que les chances de qualifications du Bénin pour la CAN du Cameroun sont grandes. Il rappelle que dans le groupe de qualification, le Bénin est deuxième derrière le Nigeria. Donc «si on pouvait faire un match positif contre le Nigeria chez nous, on aurait fait un grand pas vers la qualification ». «Je n’ose même pas penser à une défaite, c’est impossible », soutient-il.

Concernant le match contre la Sierra Leone le mardi 30 avril prochain, il souligne que les matchs contre cette équipe à Freetown sont des matchs compliqués. C’est pour cela «qu’il serait de bon ton de réussir le match contre le Nigeria ». Cependant, s’il fallait aller se qualifier à Freetown, «ce serait compliqué mais pas impossible ». Il est convaincu que s’il faut aller chercher la qualification à Freetown, l’équipe va le faire. «Je vous promets que connaissant les gars, connaissant Michel (Dussuyer), connaissant les joueurs, je suis certain qu’ils iront chercher la qualification là-bas. J’ai une confiance totale. Je trouve que les joueurs sont très professionnels et l’encadrement est expérimenté », argumente-t-il.

En attendant donc le match de Freetown, il faut se concentrer sur le match de samedi prochain contre le Nigeria. Et selon le directeur de la communication de la Fédération nigériane de football, Adémola Olajiré, les Super Eagles arrivent ce vendredi à Cotonou à bord d’un bateau. Ils vont être logés à Cotonou. Dans la délégation nigériane, il y aura entre 25 et 30 hommes des médias nigérians. Le match entre les Ecureuils du Bénin et les Super Eagles du Nigeria compte pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 reportée pour 2022.