Quelques jours après avoir lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour quitter un centre dans lequel elle était hospitalisée, une femme a rendu l’âme. La situation s’est en effet produite à l’hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil au Canada. Dans une vidéo qui a été enregistrée et publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir la mère de famille sur un lit d’hôpital en train d’appeler à l’aide.

“Je n’arrive plus à respirer…”

Elle se plaignait notamment du mauvais traitement dont elle aurait fait objet dans le centre et demandait de l’aide pour être transférée dans un centre dans lequel, elle pourrait bénéficier d’un meilleur traitement. «Je n’arrive plus à respirer. J’ai des boutons partout sur le corps. […] Ma bouche est paralysée. J’ai plein de douleurs», laisse-t-elle entendre dans la vidéo publiée. Elle indiquait également avoir été traité avec de la pénicilline alors qu’elle en est allergique.

Ses proches réclament justice

«Ils sont en train de me tuer. Sauvez ma vie, j’ai des enfants et je ne veux pas mourir. […] Je vous en supplie», avait poursuivi la quadragénaire d’origine camerounaise avant de rendre l’âme quelques jours plus tard. La sœur de la victime ainsi que toute la communauté camerounaise au Canada demandent déjà aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la lumière sur le séjour de la disparue dans cet hôpital.