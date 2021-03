Le mois de mars, également appelé le « Mars Bleu » est à l’honneur cette année, afin de mettre en lumière la lutte contre le cancer colorectal. Ce cancer est le second le plus fréquent chez les femmes et le troisième chez l’homme. Il a causé la mort de 21.000 personnes en 2020, pour 48.000 nouveaux cas diagnostiqués.

Une forte mortalité, en baisse cependant, qui pourrait être encore diminuée si les dépistages se faisaient à temps. Détecté de manière précoce, le cancer colorectal est guéri neuf fois sur dix. Si les personnes âgées de 50 à 74 ans sont les plus touchées, les plus jeunes doivent eux aussi être sensibilisés aux facteurs de risque.

Cancer colorectal : comment se protéger ?

Tabagisme, consommation d’alcool, surpoids, alimentation déséquilibrée, il existe de nombreux facteurs aggravants. Le tabagisme serait, à lui seul, responsable de 6,6 % des cas de cancers colorectaux en France. La consommation d’alcool, elle, reste loin devant, puisque celle-ci favorise l’apparition de 16.1% de ces pathologies graves ! Afin de réduire les risques, il est donc recommandé de faire attention à sa consommation d’alcool, mais également son alimentation en limitant la charcuterie et les viandes rouges, qui représentent respectivement 9.8% et 4.3% des cas.

Sport et alimentation au programme

Il convient également de privilégier les aliments riches en fibres. Légumes, produits céréaliers complets, fruits favorisent la réduction des risques. De même, il est recommandé de consommer du calcium, qui détruit les cellules cancéreuses. Enfin, une pratique quotidienne d’activité physique, d’au moins 30 minutes, favorise la réduction des risques, aggravés par la sédentarité et le fait de ne pas bouger. Les tests de dépistage, eux, sont gratuits en France et couverts par l’Assurance maladie.