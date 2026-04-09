Ozempic : un effet secondaire sur la santé mentale mis en exergue par des experts

Le 8 avril 2026, a été publié le résultat d’une étude internationale menée sur les effets de l’Ozempic. Ce médicament, utilisé pour lutter contre le diabète mais détourné pour son action en faveur de la perte de poids aurait des impacts inattendus sur la santé mentale. Le principe actif, le sémaglutide, semble associé à une baisse notable de certains troubles psychiques.

Pour parvenir à une telle affirmation, les chercheurs ont réalisé une vaste analyse médicale, portant sur les données de près de 100 000 patients. Le résultat est surprenant. En effet, il a été noté une diminution assez importante, de l’ordre de 42 %, des hospitalisations pour troubles psychiatriques chez les personnes suivant ce traitement, que ce soit pour lutter contre le diabète (son action initiale) ou autre.

L’Ozempic aurait une action positive sur la santé mentale

Dans le détail, il apparaît que le taux d’épisodes dépressifs sévères a chuté de 44 % et les troubles anxieux ont reculé de 38 % chez les personnes concernées. L’étude tente également d’établir un lien entre la prise d’Ozempic et une réduction des comportements suicidaires. Les mécanismes associés restent cependant à confirmer.

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Enfin, les chercheurs ont réussi à démontrer que chez 47 % des personnes utilisant l’Ozempic et analysées dans le panel, les troubles liés à aux addictions avaient diminué (alcool, médicament, drogues douces). Ce traitement pourrait donc changer beaucoup de choses et être étudié, testé et reformulé pour accompagner des personnes qui ont des besoins différents et notamment d’un accompagnement en faveur d’un renforcement de leur santé mentale.

Ce traitement soit être presecrit et suivi à la lettre

Attention cependant, les effets indésirables de l’Ozempic existent également. Ce traitement pourrait entraîner des troubles notables du système digestif comme la diarrhée. Il entraînerait également l’apparition de nausées ou de vomissements liés à des brûlures d’estomac ou une digestion difficile. Ce traitement est soumis à un avis médical et pour qu’il soit efficace, doit respecter les dosages associés.