Hydroxychloroquine : Didier Raoult relaie le ministre de Trump, et appelle à une enquête en France

L’infectiologue marseillais Didier Raoult a publié mardi sur X un message appelant à la création d’une commission d’enquête parlementaire en France sur la gestion de l’hydroxychloroquine pendant la pandémie de Covid-19, en s’appuyant sur les déclarations de Robert F. Kennedy Jr., secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux dans l’administration Trump.

Dans son post, Raoult cite Kennedy affirmant que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine auraient été « détruites » pour protéger un marché vaccinal estimé à 200 milliards de dollars. Pour l’infectiologue, ces propos tenus par un membre en exercice du gouvernement américain valident sa position défendue depuis 2020 : la disqualification du traitement relevait d’intérêts financiers, et non de la science.

Kennedy, une position constante depuis 2020

Les déclarations citées par Raoult ne sont pas récentes. Kennedy défend publiquement cette thèse depuis au moins juillet 2020, via son organisation Children’s Health Defense, puis dans plusieurs interventions médiatiques. Avant même sa nomination par Donald Trump, il avait publié sur X que « la guerre de la FDA contre la santé publique » incluait la suppression de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine. Ces positions, antérieures à sa prise de fonctions en février 2025, font désormais partie de la ligne affichée du département américain de la Santé.

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L’étude fondatrice de Raoult officiellement rétractée

Le contexte dans lequel Raoult relance ce débat est celui d’une mise en cause scientifique et institutionnelle accélérée. En décembre 2024, la revue International Journal of Antimicrobial Agents a formellement rétracté l’étude de mars 2020 sur 36 patients qui avait lancé la controverse mondiale, invoquant des manquements à l’éthique de la recherche. Selon la revue Elsevier, six patients dont les résultats auraient modifié les conclusions positives de l’étude avaient été écartés après le début des travaux. Au total, 28 études co-signées par Raoult ont été rétractées à ce jour, selon la revue Science. L’infectiologue a par ailleurs fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant l’Ordre des médecins français.

Raoult appelle désormais la future Assemblée nationale à constituer une commission d’enquête qu’il compare, dans son intensité, à celle menée sur l’audiovisuel. Aucune formation politique française n’a, à ce stade, répondu publiquement à cette demande.