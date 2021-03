Le think tank américain et indépendant, Freedom House a publié, le 11 mars dernier, son rapport annuel l’évolution des libertés publiques et de la démocratie dans le monde. Intitulé, «une lutte sans leaders pour la démocratie», ce rapport note le recul de la démocratie partout dans le monde en 2020. Et l’Afrique n’échappe pas à la tendance globale, avec très peu de champions en progrès. Le Bénin sort du top 10 des pays les plus démocratiques du continent.

Dans son classement Freedom House se dit préoccuper par le déclin général en 2020 sur fond de COVID-19. En Afrique, le Bénin a enregistré le plus net recul, 14 points, avec un score tombé de 79 à 65 entre 2019 et 2020. Conséquence, le pays disparait des dix premières démocraties du continent et perd l’étiquète de «pays libre». Le Cap-Vert fait un score de 92 sur 100, meilleur que celui de la France (90).

Le Mali chute de 11 points, passant de 44 sur 100 en 2019 à 33 en 2020, année d’un nouveau coup d’État à Bamako. Quant au Sénégal, le pays régresse de sept points entre 2017 et 2020 et ne fait plus partie des «pays libres», au nombre de 9 seulement en Afrique. A noter que ce classement concerne 210 pays dans le monde.