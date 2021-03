Le Magnésium est un élément essentiel pour l’organisme humain. En effet, le magnésium un sel minéral qui a une fonction capitale dans plusieurs réactions intracellulaires. Ces dernières années, plusieurs études récentes mettent l’accent sur l’importance d’apporter suffisamment de magnésium à l’organisme d’un être humain pour prévenir le diabète de type 2, mais aussi pour les maladies cardiovasculaires. Selon des sources concordantes, le magnésium qui est souvent pris comme “l’anti-stress” naturel joue un rôle clé dans la régulation du rythme cardiaque, mais aussi au niveau de la transmission neuro-musculaire de l’influx nerveux.



Le magnésium intervient également dans les actions de pas moins de 300 enzymes et aussi dans un nombre important d’activités cellulaires capitales. Si on peut dire sans risque de se tromper que le corps humain ne produit pas de magnésium, il convient de préciser que 25 g environ de ce sel minéral sont contenus dans le corps d’un adulte répartis comme suit : plus de 50 % de cette quantité se retrouve dans les os, la différence se localise au niveau des muscles. Des sources indiquent que pour un enfant comme pour un adulte, il est recommandé d’apporter 6 mg par kilo par jour. Ce qui amènerait à dire que pour un adolescent qui pèse 60 kg, il faudrait lui apporter 360 mg de magnésium par jour. À cela, doivent s’ajouter 30 mg quotidiennement pour les femmes allaitantes, 40 mg tous les jours pour les femmes enceintes et enfin 25 mg chaque jour pour les adolescents. Pour garantir une dose idéale quotidienne, certaines personnes choisissent une eau qui à la base contient beaucoup de magnésium et ne s’en prive tout au long de leur journée.

Symptômes d’une carence en magnésium

Au vu des fonctions essentielles que joue le magnésium dans le corps humain, une carence de cette substance comme on peut déjà l’imaginer aura des effets sur l’organisme. Les indices rencontrés tout au long de l’année le plus souvent dans les cas de manque de magnésium se retrouvent dans cette liste : irritabilité, troubles du sommeil, crampes, douleurs au niveau du dos avec cervicalgie et lombalgies, palpitations, tressautement des paupières, sensation d’oppression, fatigue nerveuse et physique, perte de mémoire, fourmillements, anxiété, angoisses, constipation… Il arrive que parfois, cela se manifeste sous la forme d’un manque de concentration ou des maux de tête.

Les aliments riches en magnésium

Recommandé en période de forte tension et utilisé comme un “anti-stress” naturel, le magnésium est présent dans certaines eaux minérales, les fruits de mer, le cacao, les noix. Plusieurs personnes s’accordent sur le fait que les familles des aliments riches en magnésium sont réparties en plusieurs groupes à savoir : la sardine à l’huile, les fruits oléagineux, les fruits de mer, les produits céréaliers, les eaux minérales, les légumes frais et secs et enfin les fruits frais et secs. Mais il n’est pas évident d’atteindre les apports journaliers recommandés en magnésium via l’alimentation, à savoir 420 mg/j pour l’homme et de 360 mg/j pour la femme selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire). La supplémentation s’avère alors être la meilleure solution. Sur le marché des compléments alimentaires, il existe de nombreuses formules de magnésium disponibles et faire le bon choix peut devenir compliqué. En règle générale, privilégiez une formule proposant un mix de sels de magnésium afin de bénéficier d’une meilleure absorption. Pour plus d’informations, demandez conseil auprès d’un professionnel de santé.