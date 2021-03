En France, les autorités gouvernementales sont sur le pied de guerre contre un regain d’activité du nouveau coronavirus sur le territoire. Après l’annonce de la réinstauration des mesures de confinement dans diverses régions du pays, les autorités sanitaires françaises procèdent depuis quelques temps à la vaccination de la population. Une campagne de vaccination menée concomitamment avec celle de dépistage qui a donné lieu à Rennes en région bretonne, à un fait divers peu commun. Un enfant dépisté positif avait dû rester, deux jours de suite, confiné dans le véhicule familial.

Dépisté positif et sans abri…

La vie des sans abri est une vie d’ordinaire difficile. Il n’était pas évident de toujours trouver de quoi se sustenter ou un toit ou ‘’s’abriter’’ en périodes d’intempéries. Mais depuis le début de la crise sanitaire, le niveau de gêne était passé du simple au double. Avec les mesures de restriction et de confinement, le déplacement des sans-abris avait été fortement réduit, les autorités les engageant à rester dans les centres d’accueil et d’hébergement.

En avril, le gouvernement français avait indiqué que « 172 000 sans-abri allaient être hébergés, avec la mobilisation de 7 800 places d’hôtel supplémentaires dans toute la France pour ceux dans le besoin ». Des mesures appréciables certes mais insuffisante, pour les 300 000 au moins de sans abris, dont regorgeait la France. C’est dans ce contexte difficile pour les personnes sans domicile fixe, qu’un jeune écolier sans abri qui avait été dépisté positif au nouveau coronavirus lors d’une campagne qui avait eu lieu dans son établissement scolaire, s’est retrouvé dans la situation de subir son confinement à l’intérieur d’une voiture.

L’enfant, rapporte la presse locale, avait été convié à s’auto-confiner chez lui. Seulement les responsables scolaires ignoraient qu’il était sans abri. Vivant avec sa mère et son frère, ils avaient dû récemment quitter leur centre d’hébergement pour demandeur d’asile, et vivaient dans leur voiture. Il a fallu le concours actif d’associations caritatives et d’aide aux sans-abri pour enfin trouver ce mercredi, une place dans un centre spécialisé, pour lui permettre de mener à son terme l’isolement de 10 jours imposé.