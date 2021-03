En janvier, l’ancien secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a recommandé que les états devraient beaucoup plus prendre en considération leurs populations de personnes âgées, et leur étendre au plus tôt leurs programmes de vaccination. Des recommandations qui se faisaient alors que les directives premières étaient que le personnel de santé soit priorisé. Des réglages avaient donc été faits et des directives avaient été données en substance aux USA, mais aussi au Royaume Uni.

Car si l’on savait déjà les personnes âgées assez vulnérables, des experts ont récemment averti que les personnes de plus de 70 ans sont encore plus vulnérables au virus avec 2 personnes sur 1000 mourant chaque jour faute de vaccin. Mais bien souvent, la gestion des programmes de vaccination étant laissée à la courtoisie des autorités locales, il arrivait que les priorités variassent d’une localité à une autre. En février, un septuagénaire décédait à Southport en Angleterre, seulement trois jours avant de recevoir son vaccin.

Coup de malchance pour Tony McFayden

Tony McFayden, est un père et un grand-père ‘’gâteau’’ pour sa famille. Très attentionné, notamment pour l’un de ses neveux autiste ; Tony était selon sa famille un grand gaillard à la santé solide. D’ailleurs, l’homme, malgré ses 70 ans, paraissait facilement en avoir 50. Seulement en janvier dernier, Tony contractait à la suite de sa sœur avec qui il vivait, le covid-19. Un combat contre la maladie qu’il ne remportera pas. Les complications dues au virus auront raison du solide septuagénaire au 1 Février.

Seulement trois jours avant que sa famille ne reçoive des autorités sanitaires de la ville, la convocation pour un vaccin adressée à Tony. Un vaccin qui s’il était arrivé plus tôt aurait peut-être pu le sauver. Tony était un habitant de la ville balnéaire de Southport dans le comté du Merseyside, en Angleterre, et avait des années durant travaillé comme pour Eddie Stobart Logistics, une société anglaise de transport. Au Royaume Uni, le gouvernement s’était fixé pour objectif d’offrir une vaccination à tous les plus de 70 ans avant le 15 février.