LeBron James recevra-t-il le vaccin développé contre la pandémie relative au nouveau coronavirus ? Pour l’heure, il n’est pas possible de répondre par oui ou par non à cette interrogation. En effet, par le canal d’une interview qu’il a accordée avant le match des Stars de la NBA ce dimanche, il a annoncé qu’il ne souhaite pas rendre public son choix. Au cours de l’interview, il indique qu’il compte garder privé son choix.

“Je vais en grande partie garder cela à une chose privée…”

« C’est une conversation que ma famille et moi aurons et je vais en grande partie garder cela à une chose privée », a-t-il notamment martelé au cours de la sortie médiatique. «De toute évidence, j’ai vu que Adam avait ses commentaires sur la vaccination et ainsi de suite. Mais des choses comme ça, quand tu décides de faire quelque chose, c’est une conversation entre toi et ta famille et je vais continuer comme ça. », a réaffirmé la star américaine du basket.

Le vaccin, pas une obligation pour les joueurs

Ces propos du joueur interviennent suite aux précisions qui avaient été apportées par le commissaire de la NBA, Adam Silver. Ce dernier faisait remarquer en effet que le vaccin n’est pas obligatoire pour les joueurs. «Mon intuition est que la plupart des joueurs choisiront en fin de compte de se faire vacciner. Ils doivent prendre des décisions personnelles à la fin de la journée », a déclaré le commissaire.