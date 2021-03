Recommandée par l’OMS encore plus spécifiquement depuis les périodes de confinement, l’activité physique bénéficie toujours d’un vent favorable. Les français, comme la plupart des habitants de la planète, ont cependant dû s’adapter aux conditions sanitaires particulières. Avec la fermeture des salles de sport et la restriction d’accès aux lieux d’exercices collectifs tels que les stades et les structures urbaines, le coaching personnel est devenu la tendance numéro 1 du marché. Polyvalent, motivant, personnalisé, le coaching sportif est un accompagnement aussi bien physique que mental qui permet de maintenir sa santé à tout âge. Focus sur les raisons qui ont propulsé les coachs personnels au premier plan et sur les avantages certains de cette tendance.

Un contexte qui enjoint à trouver une solution pour faire du sport

Si plus de la moitié des français considèrent le sport comme une source de plaisir, c’est encore plus d’actualité depuis les confinements successifs. Le repli sur soi engendré par la distanciation sociale et les restrictions sanitaires malmène l’équilibre mental et physique. Le télétravail et l’ennui ont mené à passer de nombreuses heures assis devant un écran, avec des conséquences problématiques telles que :

une perte de la capacité cardio-vasculaire;

un essoufflement plus rapide;

une fonte musculaire;

des douleurs articulaires, notamment dans le dos, la nuque et les épaules;

une mauvaise circulation sanguine;

une augmentation de la fatigue et un manque d’entrain général;

une tendance accrue à la déprime voire à la dépression.

Pour contrer ce phénomène, beaucoup se sont mis ou remis au sport à l’occasion des confinements, tant pour pallier à l’ennui que pour évacuer le stress et éviter les désagréments causés par le manque d’exercice. En fin de compte, ce repli sur soi a permis aux français de prendre en considération leurs besoins personnels et de réfléchir à leurs priorités. Prendre soin de son corps, se faire accompagner par un coach personnel pour progresser et s’entretenir, telles sont les maximes qui ont émergé et ont été relayées tant par les réseaux sociaux que par les médias.

Bouger, oui, mais pas n’importe comment : pour que l’exercice physique soit bénéfique, l’accompagnement personnalisé reste primordial. Grâce à l’explosion d’Internet comme vecteur de communication, les possibilités de pouvoir disposer de son propre professeur particulier de sport se multiplient. Revêtant différentes formes, le coaching sportif s’impose comme la flèche montante du marché de l’activité physique.

Les 3 formes de coaching sportif qui se développent

Le principe de base du coaching personnel, c’est de s’adapter aux besoins de chacun. Dans ce cadre, il existe trois principales formules qui permettent de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure : le coaching à domicile, en extérieur ou en visio.

Le coaching sportif personnel à domicile

Idéal pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se passer du contact humain pour apprendre, le coaching sportif à domicile cumule nombre d’avantages :

choix de l’horaire et des jours d’entrainement selon ses préférences;

confort de pouvoir pratiquer chez soi, avec son matériel;

pas besoin de se déplacer ou de perdre du temps dans les transports;

douche, boisson et en-cas disponibles à tout moment;

variété des entrainements possibles selon la discipline favorite;

risques sanitaires bas grâce au respect des gestes barrières;

personnalisation ultime du programme en fonction du niveau;

interaction sociale qui permet de progresser rapidement sans se blesser.

Le coaching sportif personnel en extérieur

Après des mois passés enfermé entre quatre murs, nul doute que le besoin de profiter du grand air se fait sentir. Le coaching sportif en extérieur s’épanouit aussi bien dans les banlieues propices à profiter de la verdure et du calme que dans les centres urbains, qui proposent des agrès et des obstacles intéressants pour travailler de plusieurs façons.

Le choix d’un accompagnement personnalisé en sport à l’extérieur est judicieux pour plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui n’osent pas ou ne savent pas comment s’entrainer, et qui se découragent rapidement après quelques minutes de footing. Il y a ceux qui pratiquent déjà un sport outdoor et veulent cibler plus efficacement le renforcement musculaire pour le football, l’endurance pour le marathon ou la souplesse pour le tai-chi. Il y a aussi ceux qui veulent saisir cette occasion pour être au grand air et faire le plein de vitamine D tout en bénéficiant des conseils personnalisés d’un coach personnel.

Le coaching sportif personnel en visio

Les confinements successifs ont permis une avancée dans au moins un domaine, celui de la communication à distance. Par nécessité pour le télétravail, par confort pour les proches éloignés, les plateformes de visio se sont développées et enrichies de fonctionnalités diverses. Le secteur du sport n’a pas échappé à cet engouement technologique. Outre les applications de coaching qui rivalisent entre elles pour attirer les consommateurs, les professeurs et entraineurs de sport ont dû revoir leur pédagogie afin de s’adapter à ces conditions spéciales.

Les avantages de ce système sont loin d’être négligeables :

accessibilité depuis n’importe où avec un ordinateur et une connexion internet;

gain de temps sur les trajets;

sécurité absolue vis-à-vis des conditions sanitaires;

coût réduit des cours en visio par rapport aux cours physiques;

communication aussi efficace qu’en réel;

organisation facilitée sur le choix des horaires des séances.

Les coachs personnels ont ainsi su tirer parti de la situation pour continuer à suivre des personnes de tout âge et de tout niveau à distance et en toute sécurité.

Comment bien choisir son coach personnel ?

À l’heure où l’incertitude continue de guetter les salles de sport à cause des exigences sanitaires, de plus en plus de sportifs débutants et confirmés se tournent vers le coaching privé. Pour bien choisir son coach sportif personnel, il est important de connaitre ses objectifs. Si vous voulez gagner en muscle et en explosivité, vous aurez tout intérêt à vous tourner vers un spécialiste de la performance. Pour préparer une course ou améliorer votre santé cardio-vasculaire, un coach sportif spécialisé en endurance sera préférable. Vous voulez apprendre de nouveaux enchainements en arts martiaux ou peaufiner vos postures de yoga ? Là encore, en vous tournant vers un sportif chevronné dans sa discipline, vous aurez plus de chance de tomber sur le coach idéal.

D’autres critères peuvent jouer sur le choix de l’entraineur sportif : caractère et personnalité, distance si vous voulez suivre des cours à domicile, fourchette de prix, prise en charge du suivi diététique, etc.

Le prix réel d’une séance de coaching sportif privé

Si les tarifs varient aussi bien selon les régions que selon les qualifications du professionnel, le coût d’une séance de coaching sportif particulière tourne généralement entre 30 et 60 euros. Mais si votre entraineur intervient à votre domicile, vous divisez votre dépense par deux grâce au crédit d’impôt.

Les cours de sport par visio avec un coach sont également moins chers, pour des prestations tout aussi qualitatives que lors de séances en présentiel.

En réponse à une crise sanitaire qui met à mal la santé mentale publique, les français choisissent volontiers de faire appel à un coach sportif privé pour prendre soin de leur équilibre physique et psychique. Disponible sous plusieurs formes, le coaching personnel a encore de très beaux jours devant lui grâce à sa flexibilité, son accessibilité à tous et son impact résolument positif sur la qualité de vie.