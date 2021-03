Le samedi 06 mars 2021 fut une journée triste pour le personnel d’une réserve animalière en Afrique du Sud. En effet, un employé de cette dernière a été dévoré par deux jeunes lions. Il s’agit en effet, d’un pisteur âgé de 27 ans qui s’occupait de faire des repérages dans une réserve montagneuse de la province du Limpopo située au nord-est du pays. L’information a été donnée hier lundi 08 mars 2021 par l’autorité nationale responsable des parcs et la police.

Les deux animaux ont été tués

Dans un communiqué, Motlafela Mojapelo, général de la police de Limpopo a indiqué que la victime conduisait une voiture pour faire son travail. Cependant, il aurait choisi de descendre et de poursuivre ses recherches à la marche. C’est à ce moment qu’« il a soudainement été attaqué par deux lions ». Il a ensuite ajouté qu’ « une autre personne qui conduisait à l’intérieur du parc a remarqué que ces lions dévoraient le mort et a alerté le responsable du parc ». Lorsque les gardes-forestiers de la réserve sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert que les deux lions continuaient toujours de manger leur proie et ont décidé de tirer sur eux.

D’après le général de la police, il s’agit là de la procédure qui est appliquée dans les cas de ce genre. « Si des lions se comportent ainsi, ils peuvent évidemment répéter ce comportement » a-t-il déclaré, soulignant qu’ils ont souvent de la nourriture en période estivale australe dans le parc. Selon les informations de l’autorité des parcs, les deux lions ont été effectivement tués pour ensuite suivre une autopsie. Aussi, a-t-il précisé que les équipes ont été bouleversées par l’incident.