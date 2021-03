Quelle désillusion ! Au bout d’un match sans relief où les Ecureuils du Bénin n’ont fait que résister, les Super Eagles du Nigeria ont attendu la 93è minute pour éteindre l’espoir de tout un peuple certain que le Bénin était déjà qualifié pour la CAN Cameroun 2021 reportée à 2022. Malgré le point du match nul qui qualifiait le Bénin et le Nigeria, les joueurs de Gernot Rohr n’ont pas pu s’empêcher de venir punir le Bénin (1-0) ce samedi 27 mars 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Avant même le début de cette rencontre entre le Bénin et le Nigéria, les voyants étaient au vert pour les deux équipes. Avec le nul entre la Sierra-Leone et le Lesotho, les Ecureuils et les Super Eagles avaient juste besoin d’un match nul pour se qualifier pour la CAN Cameroun 2021 reportée à 2022. Mais, au coup de sifflet final du Marocain Rédouane Jiyed, ce sont les Nigérians qui partent avec deux certitudes. Ils sont qualifiés pour la prochaine CAN et sont assurés de terminer en tête du groupe. Mais que ces Nigérians sont cruels ! Ils ont maintenu le suspens dans un match où ils n’ont pas forcé leur talent. Car, en face, Michel Dussuyer, l’entraineur Béninois a aligné une équipe à vocation défensive comme si l’objectif était le match nul. Pas étonnant puisqu’il a habitué tout le monde à cette façon de faire évoluer son équipe sans jamais chercher à prendre de risque. Mais, ce qui est affligeant dans le match de ce samedi est l’attitude des joueurs sur le terrain. Les Ecureuils sont apparus timorés et n’ont montré aucune volonté d’aller chercher un résultat. Individuellement comme collectivement, ils ont manqué de courage et ont été très fébriles.

Dans cette équipe, il a manqué un patron au milieu, capable de porter la balle et de faire 20 à 30 mètres de course balle au pied. Les Nigérians n’ont pas perdu du temps pour signaler leur ambition. Six minutes a suffi à Victor Osimhen pour allumer la première mèche mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Il va revenir à la charge à la 25è minute à la suite d’une bonne combinaison entre Ndidi et Iheeanacho. Sa frappe est bien captée par Saturnin Allagbé. Le sauvetage de Allagbè sur une tête de Chukwuemaka Onyekuru juste avant la mi-temps est bien un répit. C’est toujours avec un bloc bas que les Ecureuils vont entamer et terminer la deuxième partie d’un match où ils n’auront pas réussi à aligner cinq passes dans la moitié de terrain adverse.

Mais, ils ont donné de l’espoir au maigre public du stade avec d’abord le lobe inespéré de Mounié qui passe à côté des buts de Okoyê Maduka (52’) puis cette tête du même Mounié qui passe encore à côté et cette nouvelle tête de Mounié bien capté par Madika (62). Mais, tout s’arrête d’un coup dans l’enceinte du Charles de Gaulle à la 92’ minutes du jeu quand Khaled Adénon manque de dégager un ballon pour l’envoyer en corner. La suite, sur ce corner, la défense béninoise tergiverse et la balle qui trainait dans la surface va trouver Ebéré Onuachu qui l’envoie dans les filets de Allagbé (1-0, 93’). Ce but contraint le Bénin (7 points) à aller chercher sa qualification à Freetwon mardi prochain devant la Sierra Leone qui compte 4 points.