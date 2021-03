Au Brésil, une femme du nom de Cristina D’Avila Teixeira Rodrigues a tué Paulo Roberto Maraes Teixera Jr, un homme d’affaires qui se trouve être son ex-petit ami. Selon le frère de l’intéressé , la jeune femme de 24 ans est passée à l’acte après que Paulo ait refusé de payer pour ses implants mammaires en silicone. « Elle voulait du silicone, mais en période de pandémie, l’entreprise réduisait ses coûts et il ne pouvait pas lui donner de l’argent pour qu’elle aille se faire opérer. Ils se sont beaucoup battus à cause de ça la nuit où elle a pris la vie de mon frère » a déclaré Rodrigo.

“Il semble qu’il a découvert quelque chose de sérieux à son sujet et ils se sont séparés“

Son frère était en effet propriétaire d’une entreprise d’installation Internet. Il a donné à Cristina , « une voiture, un travail, de l’argent » affirme par ailleurs Rodrigo. Des propos confirmés par la sœur de la victime. Rodrigues a été une employée de l’entreprise d’installation internet. Elle avait une relation d’un an et demi avec Paulo Roberto. « D’après ce que nous avons vu, elle était juste avec lui par intérêt personnel. Elle aimait se montrer , mais elle n’a jamais rien posté sur lui…Il semble qu’il a découvert quelque chose de sérieux à son sujet et ils se sont séparés » a poursuivi Roberta convaincue que le meurtre de son frère était prémédité.

En effet, selon ses explications, Rodrigues s’est rendue au domicile de son frère prétextant qu’elle voulait lui parler. « Elle avait toujours accès (à la maison). Elle a éteint les caméras . Elle a tout prémédité. Quand elle a tiré, elle est sortie et a appelé sa mère pour lui dire. Sa mère a dit à mon frère et les deux sont allés là-bas. Mon frère est arrivé et l’a vu mourir dans la cuisine » a affirmé Roberta. Le rapport de police indique que l’homme d’affaires avait été mortellement touché par la balle d’un pistolet de calibre .380, dans l’après-midi du vendredi 05 mars dernier. Transporté à l’hôpital, l’intéressé décèdera le dimanche 07 mars.

” Cristina a avoué le crime, mais…”

Cristina Rodrigues qui s’est rendue à la police de Manaus, le 08 mars, soit trois jours après la commission du crime, a avoué être responsable de la mort de Paulo, mais c’était un accident, a-t-elle précisé. « Cristina a avoué le crime, mais a affirmé qu’elle n’avait aucune intention de tuer Paulo Roberto » a déclaré Marilia Campello, agent de la police spécialisée dans les homicides et les enlèvements. L’enquête ouverte suite à ce meurtre suit son cours. Signalons que l’opération pour les implants mammaires en silicone coûte quelque 1800 dollars au Brésil.