Elon Musk n’a pas toujours consacré du temps au sommeil. Il travaillait des centaines heures par semaine. Parfois le patron de Space X dormait même par terre sous son bureau à Tesla révèle le Wall Street Journal. En novembre 2018, le crack disait à Kara Swisher , comment il lui arrivait de dormir quelques heures seulement au cours de certaines semaines. « Il y avait des moments où, certaines semaines…Je n’ai pas compté exactement, mais je dormais en quelque sorte pendant quelques heures, travailler, dormir pendant quelques heures, travailler, sept jours par semaine » a-t-il déclaré à la journaliste spécialisée dans le secteur des technologies, rappelant ses efforts pour accélérer la production de Tesla Model 3.

« Certaines de ces semaines ont dû durer 120 heures, quelque chose de dingue » se souvient-il. L’ingénieur sud-africain admet cependant que ce n’est du tout pas sain de travailler autant d’heures par semaine. Personne ne devrait le faire , déclarait-il au site d’informations Axios en 2018. « Ce n’est recommandé à personne. Vous allez devenir un peu dingue si vous travaillez 120 heures par semaine » avait poursuivi le milliardaire naturalisé américain. A Swisher il disait même avoir grillé un tas de neurones après son expérience. Aujourd’hui, le milliardaire a appris à se ménager et consacrer du temps au sommeil.

“Je n’ai pas envie de dormir plus de six heures “

Je dors « environ six heures …J’ai essayé de dormir moins, mais la productivité totale diminue…Je n’ai pas envie de dormir plus de six heures » a-t-il confié à Rogan dans le dernier épisode de « The Joe Rogan Expérience ». C’est vrai que les occupations d’Elon Musk auraient pu empiéter sérieusement sur son temps de sommeil. Il est à lui seul le patron de la société aérospatial Space X, de la société de neurotechnologie Neuralink, du constructeur de voitures électriques Tesla et de The Boring Company , qui construit des tunnels.

Il est donc très occupé comme il le confirme à Rogan : « Je travaille beaucoup…Normalement, je serai en réunion au travail jusqu’à 1 ou 2 heures du matin. Samedi [et] dimanche, généralement pas, mais parfois.». En somme, Elon Musk est très pris mais il trouve le temps de dormir environ 6 heures par nuit.