Elon Musk, patron du géant américain de la voiture électrique, Tesla, a des ennuis avec le gouvernement chinois. En effet, Pékin a fermé ses portes au célèbre constructeur automobile, évoquant des risques d’espionnage en faveur des Etats-Unis. Sur le terrain, le numéro un américain de la voiture électrique fait face à une réduction du marché chinois, puisque tout le personnel ainsi que le personnel des grandes sociétés chinois ne peuvent plus s’acheter ses véhicules.

Le patron de Tesla rassure Pékin

Il s’agit ici de plusieurs millions de clients dont la compagnie d’Elon Musk ne pourra plus avoir accès. Pour justifier sa décision, le gouvernement chinois a estimé que les images prises par les caméras des voitures Tesla, pourraient être envoyées aux Etats-Unis. Cependant Elon Musk joue le tout pour le tout en rassurant la Chine. Il a donc fait comprendre à ce dernier que les informations recueillies par ses voitures seront toujours confidentielles, soulignant qu’aucune compagnie n’oserait prendre le risque d’obtenir ces données privées et de les envoyer à son gouvernement. Notons que cette décision de la Chine concernant Pékin intervient dans un contexte de relations diplomatiques et commerciales tendues entre la Chine et les Etats-Unis.

L’ancienne administration américaine (Trump) avait mis le géant chinois des télécommunications, Huawei, sur la liste noire des compagnies chinoises perçues comme une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis. La nouvelle administration s’est également alignée sur la même ligne que son prédécesseur en évoquant les mêmes raisons. Par ailleurs, le marché chinois est important pour Tesla, puisqu’il vend dans son usine de Shanghai un quart de l’intégralité de sa production mondiale.