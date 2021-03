On le savait déjà, cette étude de la marque à la pomme vient confirmer les dangers du volume élevé des écouteurs. Selon cette étude, une personne sur dix écoute sa musique à un volume trop élevé. L’étude menée pendant un an par Apple et l’École de santé publique de l’université du Michigan été récemment rendue publique.

Une personne sur dix ignorerait les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en terme de volume des écouteurs. Pour rémédier à la situation, Apple conseille d’écouter la musique « au plus bas volume agréable ». En effet, selon l’étude, plusieurs participants avaient noté des bourdonnements après une certaine période, un signe de dommage de l’appareil auditif. Les experts ont même constaté 10% de perte totale de l’audition.

« Même pendant cette pandémie, alors que de nombreuses personnes restent à la maison, nous voyons encore 25 % de nos participants subir une exposition élevée aux bruits environnementaux » a affirmé un professeur de l’école en question. De quoi tirer la sonnette d’alarme surtout en cette période sanitaire critique.