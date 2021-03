Les agents de sécurité ont probablement enrayé une attaque antisémite ce vendredi matin dans le 13e arrondissement de Marseille. En effet, un homme a été repéré, près de l’école juive Yavné aux environs de 08h15. Il a été repoussé par les agents de sécurité de l’école. Le sexagénaire s’oriente ensuite vers une épicerie Kacher (aliment, en particulier de la viande conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme), un couteau en main. C’est en ce moment que les mêmes agents le rattrapent et l’immobilise.

Il portait “un couteau en céramique de 20 centimètres”

Interrogé par France 3 ces vigiles indiquent que le suspect avait sur lui “un couteau en céramique de 20 centimètres” et qu’ il « le pointait pour attaquer. Il était déterminé ». C’est bien après avoir maîtrisé l’homme d’une soixantaine d’années que la police municipale et les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ont fait leur apparition. Le suspect est arrêté et placé en garde à vue à la sûreté départementale des Bouches du Rhône. La préfète de police a salué dans un tweet, le « sang-froid des citoyens vigilants et des policiers municipaux et nationaux ».

Un homme armé d'un couteau interpellé ce matin près d'une école de Marseille grâce au sang froid de citoyens vigilants et des policiers municipaux et nationaux

L'enquête déterminera ses intentions.@prefpolice13 a décidé de renforcer les patrouilles autour des sites sensibles. https://t.co/bK8wgm7aYS — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) March 5, 2021

Signalons que le suspect était venu au boulevard Barry avec une Seat noire inspectée par le service de déminage. Pour l’heure, on ignore tout de ses motivations. Une vidéo amateur montrant son arrestation a été publiée sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre ont renforcé la sécurité autour des sites de la communauté juive dans la ville de Marseille.

