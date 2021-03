Après qu’un homme armé ait, dans une nouvelle fusillade, tué 10 personnes dans une épicerie à Colorado, le président Joe Biden a appelé ce mardi le Congrès à interdire les armes d’assaut et les magazines de grande capacité et à combler les lacunes du système de vérification des antécédents. « Je n’ai pas besoin d’attendre une minute, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l’avenir et pour exhorter mes collègues de la Chambre et du Sénat à agir, » a déclaré Biden dans une allocution à la Maison Blanche.

« Nous pouvons à nouveau interdire les armes d’assaut et les magazines de grande capacité dans ce pays. Je l’ai fait quand j’étais sénateur. … Nous devrions le refaire, » a insisté le président. Il a appelé le Sénat à « adopter immédiatement » deux projets de loi adoptés par la Chambre qui élargiraient les vérifications des antécédents pour les ventes d’armes à feu, notant que les deux projets avaient passé la chambre basse contrôlée par les démocrates avec quelques soutiens républicains.

Ce n’est pas une question partisane

« Ce n’est pas et ne devrait pas être une question partisane, c’est une question américaine. Cela sauvera des vies, des vies américaines, et nous devons agir », a rappelé le 46e président américain. Dans la fusillade de ce lundi, dix personnes, dont un policier, ont été tuées à Boulder. Le suspect, identifié comme étant Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 ans, d’Arvada, au Colorado a été inculpé de 10 chefs d’assassinat.

Face aux journalistes, l’attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki a déclaré que le gouvernement envisageait une série d’actions, y compris une action exécutive potentielle, pour lutter contre la violence armée. « Nous envisageons une gamme de leviers, y compris le travail à travers la législation, y compris les actions de l’exécutif pour aborder, évidemment, non seulement les mesures de sécurité des armes à feu, mais la violence dans les communautés, donc cela a été en discussion et continuera d’être en discussion, » a-t-elle déclaré.