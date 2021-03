Nicéphore Soglo, l’ancien président béninois s’est débarrassé du mutisme qu’il entretenait depuis l’assassinat manqué de son fils début février. A travers un communiqué rendu public ce mardi 09 mars, le premier président de l’ère du renouveau démocratique est en effet, revenu sur cette tentative d’assassinat de Ganiou Soglo, mais aussi sur la situation que vit actuellement Reckya Madougou. L’opposante béninoise, candidate recalée à la présidentielle du 11 avril prochain est accusée d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinats dans le but de saboter le processus électoral.

“A notre fille, la vaillante Reckya Madougou…”

L’ancienne ministre est depuis en prison. Nicéphore Soglo lui a adressé un mot de soutien. « A notre fille, la vaillante Reckya Madougou, et à tous les autres, nous demandons de tenir bon » peut-on lire dans le communiqué de presse. Quant à la tentative d’assassinat de son fils, “Hercule” explique que Ganiou Soglo a été pris pour cible par « des individus dont la mission était de mettre fin à sa vie », « quelques jours seulement après avoir lancé son combat pour le respect des textes fondamentaux de notre pays ».

« Il est inadmissible que l’engagement politique au Bénin se traduise désormais par l’exil, l’assassinat, l’empoisonnement ou l’emprisonnement » a poursuivi l’octogénaire. Il dénonce par ailleurs, le « silence méprisant » auquel la famille Soglo fait face depuis la tentative d’assassinat de Ganiou Soglo puisque les autorités en charge de l’enquête n’ont pas daigné leur fournir la moindre information sur l’enquête. Il n’y a pas eu non plus une demande de collaboration ni un point ne serait-ce que partiel sur d’éventuelles investigations, regrette l’ancien président.

Les Soglo ne nourrissent “aucune animosité particulière ou personnelle à l’endroit” de Talon

L’autre sujet évoqué par l’ex chef d’Etat c’est la relation entre la famille Soglo et Patrice Talon. Nicéphore Soglo a indiqué que les Soglo ne nourrissent « aucune animosité particulière ou personnelle à l’endroit du chef de l’Etat, Patrice Talon ». « Lui et son épouse ont d’ailleurs des liens de parenté très proches avec respectivement les familles Vieyra et Soglo ».