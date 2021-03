Les Grammy Awards achevaient leur 63 ème édition annuelle ce dimanche à Los Angeles. Une cérémonie haute en couleurs qui avait fait la part belle à de nombreuses artistes féminines. Mais quand de la graine d’artistes comme la fille aînée des carter, Blue Ivy allait jusqu’à remporter un Grammy et que des artistes comme le rappeur Lil Wayne n’étaient même pas nominés; il y avait de quoi se poser des questions. Et ces questions, Lil Wayne n’a attendu avant de les poser haut et fort sur la toile. Ce lundi visiblement remonté, le rappeur de la Nouvelle Orléans s’en prenait aux Grammys.

« J’emmerde les Grammy »

Dimanche, Beyoncé star du rap et du R&B, entrait au panthéon des artistes les plus sacrés par le prestigieux prix, et ce lundi, Lil Wayne l’une des icônes contemporaine du rap américain publiait : « J’emmerde les Grammys ». Des mots durs pour un artiste reconnu dans lesquels on sent des relents d’amertume. C’est que Lil Wayne n‘avait pas été autorisé à compétir, son dernier album, ‘’ Funeral ’’ n’avait pas réussi à retenir l’attention du jury.

Fuk the Grammys — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) March 15, 2021

” Funeral “, qui avait été en tête du palmarès Billboard 200 en février 2020, n’avait reçu qu’une nomination aux Grammy Awards pour le « meilleur package d’enregistrement », un prix qui récompense l’aspect visuel d’un album. L’album n’avait pas été retenu pour aucunes des catégories générales ou catégories ‘’rap’’.

En Décembre déjà, Lil Wayne étonné de n’avoir pas été retenu s’était écrié sur twitter : « En tant qu’artiste, quand je vois les Grammy arriver et que je ne suis ni impliqué ni invité, je me demande: ‘’ Est-ce moi, ma musique ou juste une autre technicité?’’. Je regarde autour de moi (…) et je me demande ne suis-je pas digne? ». Pourtant le rappeur est un habitué des Grammy Awards.

Lil Wayne a reçu sa première nomination aux Grammy Awards en 2005 en tant qu’artiste vedette sur “Soldier” de Destiny’s Child. Mais c’est en 2009 que Lil Wayne sera véritablement sacré. Cette année-là, le rappeur remportait quatre prix en une nuit, « meilleure performance solo de rap », « meilleure chanson de rap », « meilleure performance de rap par un duo » et « meilleure album de rap ». En 2017, il sera de nouveau sacré pour « la meilleure performance de rap » avec ‘’No Problem’’.