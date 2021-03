Le chef de l’Etat par décret pris en janvier 2021 a renforcé la composition du conseil d’administration de la société de gestion des déchets et de salubrité urbaine dans le grand Nokoué. Les nouveaux membres dudit conseil ont été choisis avec la présence des cinq maires dont les communes figurent dans le grand Nokoué.

Le Conseil d’administration de la Société de gestion des déchets et de salubrité urbaine dans le Grand Nokoué est composé de 12 membres. Selon la configuration, le conseil d’administration dispose d’un représentant du président de la République, d’un représentant respectif des ministères du cadre de vie et du développement durable, de l’Économie et des finances, de la santé, du Plan et du développement.

Le chef de l’Etat a nommé les 5 maires des communes du Grand-Nokoué désormais membres du Conseil. Il s’agit notamment des maires de Cotonou Luc Atrokpo, de Porto-Novo Charlemagne Yankoti, d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou, de Sémè-Podji Jonas Gbènamèto et de Ouidah Christian Houétchénou. Rappelons que la Sgds s’occupe essentiellement de l’assainissement et de l’hygiène dans ces différentes communes.