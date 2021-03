Vingt-quatre heures après le décès du premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, le président de la République du Bénin, Patrice Talon a adressé ses condoléances à Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Il a vanté les mérites du défunt qui était jugé loyal, généreux et humble. L’ancien premier ministre ivoirien est mort ce jeudi 11 mars 2021 à Fribourg en Allemagne des suites d’un cancer selon des sources officielles. Lisez ci-dessous le message du président Patrice Talon au peuple ivoirien.

Message de Patrice Talon

C’est avec une vive émotion que j’ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d’ivoire, Monsieur Hamed BAKAYOKO. A sa famille, au peuple ivoirien et à mon grand frère le Président Alassane OUATTARA, je présente au nom de mon Gouvernement, au nom du peuple béninois et en mon propre nom, mes sincères condoléances.

Unanimement, le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, au-delà d’être un travailleur fidèle et acharné, était connu comme étant un homme généreux empreint d’une extrême humilité. Symbole de loyauté et de résilience, il était un homme fédérateur. La Côte d’Ivoire a perdu un digne fils et l’Afrique une valeur sûre. A tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois.

Yako à vous.

Patrice TALON.