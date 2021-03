Trois ans d’interdiction d’exercer. C’est du moins la sentence qui a été prononcée contre un médecin généraliste de La Londe près d’Elbeuf en France. A en croire les informations rapportées par le journal Paris Normandie sur cette situation, la décision aurait été prise après que le professionnel de la Santé ait refusé de vacciner une enfant de 11 mois. Les médias français indiquent que la dénonciation a été faite par un pédiatre du CHU de Rouen.

Il délivre un certificat de contre-indication

Alors qu’il était à la garde au service des urgences pédiatriques en février 2019, il a remarqué que le bébé n’a reçu aucune dose des vaccinations obligatoires. Le médecin qui a été mis en cause avait délivré trois semaines plus tôt un certificat médical de contre-indication générale aux vaccinations fournies. Il avait évoqué en effet des « accidents possibles (en cas de vaccination) et non référencés, ce dont je refuse d’assumer la responsabilité. Cet enfant est indemne de maladie contagieuse et apte à la vie en collectivité. »

L’enfant mis en danger selon l’Ordre des médecins

L’Ordre des médecins ne partage tout de même pas cet avis du médecin généraliste. Dans la décision qui a été rendue publique le 12 mars sur cette situation, le généraliste a, au contraire, « mis potentiellement l’enfant en danger ainsi que son entourage ». Aussi, une sanction a-t-elle été prononcée contre lui sur le plan professionnel.