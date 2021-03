Accusés de viol, quatre hommes ont été exécutés en Iran dans la matinée de ce lundi 15 mars à la prison centrale de Mashhad. L’information a en effet été rapportée par la chaîne de télévision iranienne, Iran International TV. Les mis en cause auraient agressé sexuellement une alpiniste devant son époux après avoir pris le soin de le ligoter. Le viol se serait produit dans la province de Khorasan Razavi, dans le nord-est de l’Iran.

Condamnés à la peine de mort par pendaison

Les violeurs auraient été mis aux arrêts suite à une enquête qui a été menée par la police, a précisé l’organisation de Justice de la région. Ils auraient été identifiés par la police de la ville de Fariman. Ils ont par la suite été inculpés d’enlèvement et de viol d’une femme et de menaces de violence à l’encontre d’un homme. Le dossier a été renvoyé par le tribunal pénal de Khorasan Razavi devant la Cour suprême qui a finalement condamné les mis en cause à une peine de mort par pendaison.

Des représailles contre les victimes de viol ?

Les mis en cause ont pour nom : Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini et Mohammad Watandoost. Cette condamnation intervient dans un contexte où les victimes de viol dans la société iranienne sont accusées d’adultère. La plupart des victimes évitent de déposer des plaintes par crainte de représailles.