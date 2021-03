Le 09 février dernier sortait dans les bacs des librairies un livre écrit par des employés d’Amazon, Colin Bryar et Bill Carr, qui ont tous deux rejoint l’entreprise à la fin des années 1990 : ‘’ Working Backwards: Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon ’’. Un livre qui se veut une analyse par des initiés de l’approche d’Amazon en matière de culture, de leadership et de bonnes pratiques. Les auteurs au cours de leur analyse ont révélé ce qui a été à l’origine de l’une des plus grandes révolutions dans l’approche commerciale d’Amazon.

Bezos rencontre Steve Jobs et a une révélation

Amazon est aujourd’hui le géant américain du commerce en ligne. Mais pour arriver à ce stade, le patron d’Amazon, Jeff Bezos a fait passer son entreprise par une série de réajustements et de réorientations. L’une de ces réorientations a été, selon les auteurs de ” Working Backwards: Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon ’”, de comprendre très tôt que les ventes physiques de certains produits, aussi bonnes soient-elles, finiraient inexorablement par disparaitre.

Un réorientation racontée par une anecdote dans le livre ; celle de la ‘’ fin ‘’ du Compact disc (CD), comme support multimédia, annoncé à Jeff Bezos, par le patron d’Apple Steve Jobs. C’est au cours d’une rencontre organisée par le patron d’Apple que les deux hommes accompagnés de leurs collaborateurs principaux dont Colin Bryar, ont eu une conversation à bâtons rompus au sujet de l’avenir du CD. Le CD à ce moment-là, écrivait les auteurs, était l’un des plus gros succès commercial d’Amazon.

Mais Jobs, en ce jour d’automne 2003 avait sans ménagements fait à Bezos cette annonce : « Amazon a une chance décente d’être le dernier endroit pour acheter des CD ». Et de patron d’Apple de poursuivre : « L’entreprise aura une forte marge mais de petite taille. Vous pourrez facturer un supplément pour les CD, car ils seront difficiles à trouver ». Et ce qui sonnerait le glas de ce succès commercial, c’est la nouvelle application iTunes développée expressément pour fonctionner avec les systèmes d’exploitation Windows. Selon M. Jobs c’était « la meilleure application Windows que quiconque ait jamais créée ».

Une mauvaise nouvelle certes pour Jeff Bezos, qui loin de le déstabiliser, l’aurait amené selon Colin Bryar et Bill Carr, à rapidement trouver une parade. Peu de temps après, Amazon lançait ‘’Kindle’’ une application de lecture en ligne, investissait davantage dans le Cloud et prenait « d’autres mesures qui ont réduit sa dépendance à l’égard des supports physiques tels que les livres et les CD ».