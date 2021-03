Après plusieurs jours d’attente, le Canal de Suez a finalement été débouché. En effet, le cargo Evergreen a pu reprendre son chemin. Si le travail des ingénieux est à souligner, pour certains experts, la lune pourrait elle aussi avoir joué un rôle important. Une situation insolite qui s’explique toutefois, assez simplement.

En effet, la pleine Lune survenue le 28 mars dernier, aurait permis de libérer le navire. La raison ? Si notre astre n’a rien changé de lui-même, son influence sur les marées a tout changé. Le canal de Suez ne dispose, par exemple, d’aucune écluse. De fait, la marée venant de la mer Rouge a permis de soulever le navire plus facilement.

La Lune, élément essentiel dans l’affaire Evergreen ?

La Lune a atteint son périgée le 30 mars dernier, à 8h15, soit sa distance minimale avec la Terre. Au cours de ce phénomène de « Lune de ver », l’amplitude moyenne des marées est augmentée. Une situation que nous retrouvons entre 6 et 8 fois par année. Pour autant, comme le rappelle l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, la lune n’est pas la seule responsable du coefficient des marées.

La nature aide à débloquer le Canal de Suez

Pour autant, selon le New York Times, le niveau d’eau dans le canal aurait été plus important de 46 centimètres. De même, les courants étaient plus importants dimanche et lundi. Interrogé à ce sujet, Peter Berdowski, patron de Boskalis, entreprise chargée de faire bouger le navire, a confirmé que ces phénomènes naturels pourraient avoir aidé.