C’est un titre assez spécial que le prince William a reçu selon le magazine «the Sun». Devançant des célébrités reconnues dans le milieu comme «The Rock», le prince du Royaume-Uni a été courronné l’homme chauve le plus sexy du monde. Un titre qu’il aurait reçu après des analyses de recherches sur le net faites par des spécialistes de la chirurigie esthétique (du groupe Longevita)

Totalisant en tout près de 17 millions de recherches, William a été ainsi désigné, devant d’autres célébrités du milieu artistique. En seconde position, l’on retrouve par exemple le célèbre boxeur Mike Tyson (qui a recueilli 8 millions), l’acteur Jason Statham (7 millions). The Rock (Dwayne Johnson), qui a quant à lui été classé plus bel homme du monde en 2016 n’est quant à lui que neuvième. Voici le classement des 10 premières personnalités :

Prince William Mike Tyson Jason Statham Pitbull (l’artiste) Michael Jordan Floyd Mayweather John Travolta Bruce Willis Dwayne Johnson Vin Diesel