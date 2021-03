La dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022, se jouait hier mardi 30 mars sur plusieurs stades africains. Presque tous les pays engagés dans ces campagnes de qualifications savent s’ils iront ou pas au pays des Lions indomptables en janvier prochain. En clair, les pays qualifiés pour cet évènement continental se connaissent sauf le Bénin et la Sierra Léone. Les deux nations devraient jouer hier mardi au stade Siaka Stevens de Freetown mais le match n’a jamais eu lieu à cause d’un quiproquo sur les tests Covid.

“Ils ont attendu 14h 15 mn à l’entrée du stade pour dire que six joueurs sont positifs au Covid”

En effet, six joueurs de l’équipe nationale des écureuils du Bénin, et pas des moindres (Cédric Hountondji, Khaled Adenon, Saturnin Allagbé, Steve Mounié , Mickael Poté et Jodel Dossou) , ont été déclarés positifs à la Covid-19 par les autorités Sierra Léonaises qui ont attendu moins de deux heures avant le match pour le faire savoir à l’équipe béninoise. C’est du moins ce qu’a déclaré Jodel Dossou au micro de Canal + sport.

« On est tous abasourdis par rapport au comportement que les Sierra Léonais ont eu vis-à-vis de nous parce qu’on a effectué le test PCR hier soir (lundi soir). Du coup déjà même les conditions dans lesquelles on a passé le test étaient vraiment déplorables et ils devraient normalement donner les résultats ce matin. Ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ont attendu 14h 15 mn à l’entrée du stade pour dire que six joueurs sont positifs et qu’ils n’ont pas accès au stade. Ils voulaient nous mettre à l’isolement , les autorités béninoises se sont opposées à cela. C’est vraiment déplorable » fustige l’attaquant de Clermont Foot en France. Il explique par ailleurs que lui et son coéquipier en club, Cédric Hountondji avaient déjà eu la Covid-19 il y a trois semaines.

“On n’était dans des conditions difficiles “

Du coup, ils ont été isolés et traités. Ils ont ensuite passé deux tests PCR qui se sont révélés négatifs ce qui leur a permis de jouer le dernier match contre le club de Nancy avant de rejoindre l’équipe nationale. A leur arrivée, à l’aéroport de Cotonou, de nouveaux tests ont été pratiqués sur eux et les résultats étaient négatifs. Bien avant le match, d’autres tests ont été faits. Idem quand ils voulaient prendre le vol pour Freetown et jamais un cas positif n’a été détecté. Une fois en Sierra Léone, de nouveaux tests sont faits et curieusement ils se révèlent positifs. “C’est bizarre” s’étonne Jodel Dossou qui s’interroge puisqu’il dit avoir déjà contracté le virus et en est guéri donc pour lui, les anticorps devraient encore être présents dans son organisme.

« Comment se fait-il qu’on a encore la Covid-19 » s’interroge encore l’auteur des deux buts béninois au cours de ces éliminatoires de la CAN. Le joueur informe par ailleurs que l’équipe béninoise n’a pas joué le match. Elle est rentrée à l’hôtel après avoir passé 5 à 6 heures dans le bus devant le stade Siaka Steven de Freetown. « Il n’y avait pas de toilettes, il n’y avait rien. On n’était dans des conditions difficiles » se plaint-il. L’attaquant appelle la FIFA et la CAF à prendre leurs responsabilités pour sanctionner ces genres de comportements qui n’honorent pas le football africain.

“Psychologiquement on est touché”

Quand on lui demande si il a craint à un moment que l’équipe béninoise perde le match sur tapis vert, il a répondu sans ambages “Non” parce que selon lui, la vérité est du côté du Bénin. En plus , les autorités béninoises ont les preuves de ce quelles avancent. « Ils n’avaient pas l’information que certains joueurs ont déjà eu la Covid et qu’ils ont finalement été testés négatifs. On reste confiant. On fait confiance à la CAF et la FIFA pour qu’ils prennent leurs responsabilités » a-t-il poursuivi, assurant que les conditions n’étaient pas réunies pour que l’équipe joue un match aujourd’hui ou demain.

« On a passé plus de 5 heures dans le bus, nous sommes arrivés à l’hôtel. Ils nous ont laissé encore deux heures dans le bus, ils ne nous ont pas donné les chambres d’hôtel. Là ils viennent de le faire. On a pas mangé depuis 11H30…Psychologiquement on est touché parce qu’on n’est pas dans de bonnes conditions. Arrivé ici on nous fatigue. Psychologiquement on est diminué. Mais vu qu’on est des professionnels, dès qu’ils nous disent de jouer, on va se remobiliser et se mettre au travail. C’est notre job, on n’a pas le choix » explique Jodel Dossou.