Pékin et Moscou, main dans la main pour un nouveau projet spatial pharaonique. En effet, Chine et Russie envisagent la construction prochaine d’une station spatiale à la surface ou en orbite, autour de la Lune. Un projet démentie qui démontre une nouvelle fois à quel point la course à l’espace est un nouvel enjeu géopolitique.

À la traîne ces dernières années dans la course à l’espace, la Russie envisage de refaire son retard et donc, de collaborer avec le CNSA, l’Administration spatiale chinoise, à un projet d’envergure. L’idée ? Créer une base en orbite ou sur la Lune. Une base qui sera ouverte à tous les pays intéressés ainsi qu’à tous les partenaires internationaux.

Chine et Russie, pour une base sur la Lune

Un programme qui s’ajoute à Artemis, le projet américain, qui envisage une solution similaire. Des projets qui sont tous perçus comme la dernière marche avant la conquête de Mars. Un projet sino-russe qui, s’il venait à se concrétiser pourrait permettre à Moscou d’effectuer un retour remarqué alors que SpaceX envisage un vol en direction de la Lune, pour 2023.

Pékin et Washington, fer de lance

La Chine, elle, continue d’émerveiller. Ainsi, après avoir placé Tianwen-1 en orbite autour de Mars, Pékin a ramené en décembre, des échantillons de Lune. Ces deux nations s’imposent à ce jour comme les leaders du monde en la matière et la Russie pourrait vite se rattraper afin de jouer les troubles fêtes.