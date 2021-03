Après les plaintes de plusieurs fédérations de football, suite à la non-libération de leurs internationaux par les clubs de la ligue 1 et de la ligue 2 (Cf circulaire 1749 datant du 5 février 2021 FIFA) l’Etat français a fini par revoir sa position. Ce qui permet au Bénin de récupérer ses internationaux qui évoluent dans les différents championnats en France. Ainsi, une dizaine de joueurs embarquent déjà sur le vol de Air France pour rejoindre le Bénin dans la nuit de ce lundi 22 mars 2021.

Le Bénin va jouer le match contre le Nigéria du samedi 27 mars prochain avec la majorité de ses joueurs qui évoluent en France. Ceci, après que le ministère des sports français ait confirmé que «les internationaux de retour de compétition officielle hors UE avec leur équipe nationale, française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club). Ils pourront donc s’entraîner et jouer sans application d’un délai de sept jours ». Et ce lundi, les joueurs Béninois évoluant en France et appelés par le sélectionneur national Michel Dussuyer sont attendus à Cotonou.

Le gouvernement béninois devra leur trouver un vol spécial

Une dizaine de joueurs retenus par le technicien Français embarquent déjà à bord d’un avion Air France pour l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Entre autres, on y retrouve David Djigla, Jodel Dossou, Cédric Hountondji, Sessi d’Almeïda, Saturnin Allagbé, Mattéo Ahlinvi et Youssouf Assogba. Concernant leur retour en France, le gouvernement béninois devra leur trouver un vol spécial. Par contre, Olivier Verdon, David Kiki qui évoluent en Bulgarie et Rudy Gestede (Australie) ne seront pas de la partie. Leurs clubs n’ont pas répondu favorablement à la demande des autorités béninoises. Pour rappel, le match de ce samedi entre les Ecureuils du Bénin et les Super Eagles du Nigéria est un match de la 5è journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 qui va se jouer en 2022. Le match va se jouer au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.