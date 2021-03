Ce dimanche 7 mars 2021, l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey a été diffusée aux Etats-Unis par la Chaîne CBS. Attendus avec impatience, des extraits de l’interview abordant d’autres questions concernant le duc et la duchesse de Sussex ont également été retransmis. Sur des questions concernant les problèmes rencontrés avec sa propre famille, Meghan Markle a affirmé avoir été trahie par son propre père Thomas Markle à qui elle n’est pas prête de pardonner.

La duchesse a accusé son père d’avoir travaillé avec les tabloïds bien avant son mariage en 2018 avec le prince Harry. « Nous avons appelé mon père, je lui ai demandé et il a dit : ‘’Non, absolument pas.’’ […] J’ai dit : ‘’J’ai juste besoin que tu me le dises. Si tu me dis la vérité, nous pouvons t’aider’’. Et il n’a pas été capable de le faire. Et pour moi, cela a vraiment eu un écho, surtout maintenant en tant que mère », a raconté Meghan qui ne pense pas pouvoir faire une chose pareille à son fils Archie.

Une situation très différente de celle de son père

Concernant sa demi-sœur Samantha, qui a également parlé plusieurs fois d’elle dans la presse et promettant encore de nombreuses révélations dans un livre, Meghan Markle a déclaré qu’elles se connaissent à peine. « Je pense que c’est difficile de faire des révélations sur quelqu’un quand on ne connaît pas cette personne. C’est une situation très différente de celle de mon père, c’est vrai, » a-t-elle affirmé. A l’en croire, contrairement à son père, elle n’a pas été trahie par sa demi-sœur puisqu’elles n’ont même pas eu de relation.

« Quand vous parlez de trahison, la trahison vient de quelqu’un avec qui vous avez une relation. Je ne me sens pas à l’aise de parler de personnes que je ne connais pas vraiment […]. La dernière fois que j’ai vu Samantha ça doit être il y a 18, 19 ans », a confié la mère de Archie, qui attend un second bébé. Elle a noté par ailleurs, que sa demi-sœur qui avait changé de nom de famille, a repris Markle lors de ses fiançailles avec le prince Harry, et de conclure à ce propos : « Je pense que ça veut tout dire ».